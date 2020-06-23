«Локомотив» нарушил правила в голевой атаке в матче с «Уфой». Игроки неправильно разыграли мяч от ворот

Гол «Локомотива» в матче РПЛ с «Уфой» (1:1) был забил с нарушением правил.
После розыгрыша аута мяч от игрока «Уфы» ушел за лицевую линию. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал, что «Локомотив» должен выполнить удар от ворот.
Хавбек железнодорожников Жоау Мариу после этого отпасовал в штрафную на вратаря Антона Коченкова, но мяч получил защитник Станислав Магкеев. Он принял мяч на линии вратарской и не вошел в ее площадь, после чего просто продолжил движение с мячом.
Согласно правилам, после касания мяча вводящий не может касаться его повторно.
Гол Фарфана нельзя было засчитывать: перед этим судья назначил от ворот, а Чорлука просто взял мяч и побежал с ним вперед
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»