«Локомотив» нарушил правила в голевой атаке в матче с «Уфой». Игроки неправильно разыграли мяч от ворот

Гол в матче с «Уфой» (1:1) был забил с нарушением правил.

После розыгрыша аута мяч от игрока «Уфы» ушел за лицевую линию. Главный арбитр встречи показал, что «Локомотив» должен выполнить удар от ворот.

Хавбек железнодорожников после этого отпасовал в штрафную на вратаря , но мяч получил защитник . Он принял мяч на линии вратарской и не вошел в ее площадь, после чего просто продолжил движение с мячом.

Согласно правилам, после касания мяча вводящий не может касаться его повторно.

Гол Фарфана нельзя было засчитывать: перед этим судья назначил от ворот, а Чорлука просто взял мяч и побежал с ним вперед

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»