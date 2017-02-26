Гран-при Штирии. Видеотрансляция

В 16:10 по московскому времени на автодроме «Ред Булл Ринг» стартовал Гран-при Штирии – второй этап чемпионата мира «Формулы-1».
За ходом гонки можно следить на странице нашего онлайна:
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* – Норрис и Леклер были оштрафованы на три позиции каждый
** – Джовинацци получил штраф в пять мест за замену коробки передач
*** – Грожан начнет гонку с пит-лейн за нарушение режима закрытого парка
Хэмилтон разгромил всех в дождевой квалификации, «Феррари» снова ужасна, Квят – 14-й
Великий круг Хэмилтона под дождем – каждый поворот на пределе. Разгромил всех в квалификации – ближайший соперник отстал на 1,2 секунды
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