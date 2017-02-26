Гран-при Штирии. Видеотрансляция

В 16:10 по московскому времени на автодроме «Ред Булл Ринг» стартовал Гран-при Штирии – второй этап чемпионата мира «Формулы-1».

За ходом гонки можно следить на странице нашего онлайна:

Хэмилтон – фаворит Гран-при Штирии, но «Мерседес» опасается за надежность техники. Онлайн

Ред Булл Ринг, Шпильберг

12 июля 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Карлос Сайнс («Макларен»)

4. Валттери Боттас («Мерседес»)

5. Эстебан Окон («Рено»)

6. Алекс Албон («Ред Булл»)

7. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

8. Даниэль Риккардо («Рено»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)*

10. Себастьян Феттель («Феррари»)

11. Джордж Расселл («Уильямс»)

12. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

13. Даниил Квят («Альфа Таури»)

14. Шарль Леклер («Феррари»)*

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

18. Николя Латифи («Уильямс»)

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)**

20. Ромен Грожан («Хаас»)***

* – Норрис и Леклер были оштрафованы на три позиции каждый

** – Джовинацци получил штраф в пять мест за замену коробки передач

*** – Грожан начнет гонку с пит-лейн за нарушение режима закрытого парка

Хэмилтон разгромил всех в дождевой квалификации, «Феррари» снова ужасна, Квят – 14-й

Великий круг Хэмилтона под дождем – каждый поворот на пределе. Разгромил всех в квалификации – ближайший соперник отстал на 1,2 секунды

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