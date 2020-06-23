Слуцкий сохранил «Рубин» в РПЛ. У тренера 4 победы и 3 ничьих в 9 матчах

«Рубин» сыграл вничью в гостях с ЦСКА (1:1) в 28-м туре РПЛ.
Команда тренера Леонида Слуцкого гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Премьер-лиги.
Казанцы занимают десятое место, набрав 34 очка за 2 тура до конца сезона в чемпионате России.
У «Оренбурга», идущего 16-м, 24 очка, а у «Крыльев Советов», занимающих 15-е место, 27 баллов.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под руководством 49-летнего тренера команда провела 9 матчей, одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и дважды уступила.
Пятилетний контракт Слуцкого – космос. В РПЛ столько никто не работает, а «Рубин» с 2014-го четыре раза менял вектор развития