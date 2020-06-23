Экс-судья Стипиди: «Кажется, все идет от того, что Лапочкин проявил мужество и удалил Тедеско. Я никогда не занимался ставками»

Бывший арбитр Павел Стипиди прокомментировал информацию о задержании в Латвии по делу об игре на спортивном тотализаторе.

«Никогда в жизни не занимался ставками, тотализаторами. Сегодня с удивлением прочитал все новости. Мне племянник позвонил, рассказал. Того негодяя, который это опубликовал... Никогда в жизни не видел.

Я никогда не был в Латвии за 63 года своей жизни. Меня никто не арестовывал. Связать меня с Лапочкиным – хорошим арбитром, который сейчас отлично работает – чушь полная. Я в жизни не делал ни одной ставки, даже в казино не ходил, в карты не играю.

Мне кажется, что это все идет от того, что Лапочкин проявил мужество и удалил Тедеско. Это полное негодяйство со стороны тех, кто это опубликовал. Это грязь. Я живу в Краснодаре, никуда не ездил, четыре месяца сидел дома безвылазно.

С Лапочкиным знаком, как и со всеми судьями. Все ребята меня знают, всегда с удовольствием вижусь. Никому не хочу звонить, не буду обсуждать этот бред.

Видимо, это нужно только тем негодяем, кто это написал. Видимо, в нашем футболе хотят чего-то добиться. Если это так, то это тяжелый момент для нашего футбола», – сказал Стипиди.

Напомним, работал главным арбитром на матче 27-го тура – «Локомотив» (1:1). Во время этой игры он назначил пенальти в ворота красно-белых, а также показал красную карточку главному тренеру .

Ранее сообщалось, что Лапочкин может быть причастен к делу об игре на спортивном тотализаторе.

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