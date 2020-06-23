«Спартак» сохранил место в РПЛ за 2 тура до конца сезона

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 33 очка.
Таким образом, москвичи сохранили место в чемпионате России по итогам сезона.
На предпоследнем месте идут «Крылья Советов» с 27 очками. В двух очных встречах «Спартак» одержал две победы, поэтому самарцы не обгонят москвичей даже при равенстве очков.
На последнем месте располагается «Оренбург» с 23 баллами, который не имеет математических шансов догнать красно-белых.
Грустный финал «Спартака» Цорна и Тедеско. Ни гендиректора, ни тренера, ни лидера – осталась только схема 3-5-2