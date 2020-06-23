Священник окропил ворота «Локомотива» святой водой перед матчем с «Уфой»

Теги Локомотив стадион Локомотив премьер-лига Россия Уфа Михаил Поленов религия Футбол

«Локомотив» хотел привлечь удачу в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1), обратившись к помощи РПЦ.

Как сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов, за четыре часа до игры священник с кадилом окропил ворота «Локомотива» святой водой. Этот момент был запечатлен камерой, установленной на воротах.

Московский клуб не может выиграть уже четыре матча подряд. В следующем туре команда Марко Николича сыграет с ЦСКА.

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