Священник окропил ворота «Локомотива» святой водой перед матчем с «Уфой»

«Локомотив» хотел привлечь удачу в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1), обратившись к помощи РПЦ.
Как сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов, за четыре часа до игры священник с кадилом окропил ворота «Локомотива» святой водой. Этот момент был запечатлен камерой, установленной на воротах.
Московский клуб не может выиграть уже четыре матча подряд. В следующем туре команда Марко Николича сыграет с ЦСКА.
Шок! С приходом Николича ворота «Локо» будто закрыли на замок 🔒— Sports.ru (@sportsru) July 12, 2020
Все дело в особой системе...
ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ИСТОЧНИКЕ ❗️
📹 Inst: misha_polenov pic.twitter.com/nLN8TfJJQm