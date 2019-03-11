Юрий Каминский: «Большие трудности с питанием на сборе. Не хватает белков, аминокислот. Эффективность работы под вопросом»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону заявил, что команда на сборе в Рыбинске испытывает трудности с питанием, из-за чего может пострадать эффективность работы.

«Я удивлен, что за последние годы в плане финансирования сборных команд ничего не изменилось. Вот это проблема. Я даже не знаю, чья эта задача...

Представляете, что примерно за пять лет деньги, выделяемые на питание, не изменились. Чтобы нормально накормить человека пять лет назад и сейчас – нужно больше средств. Цены возросли. Сейчас мы испытываем большие трудности.

СБР сейчас нам помогает, но это же ненормальная ситуация. Это очень ощущается и не только у нас, у всех команд так. То, что питание не лучшего качества, еще видно по анализам, которые получаем. Идет силовая нагрузка, количество белка в крови спортсменов снижается, а у некоторых ниже критического.

Не хватает белков, аминокислот. Вот получается, что эффективность работы под вопросом.



Спортсмены жалуются, что база не кормит нас. Но это не зависит от базы, они даже в дополнительные расходы влезают. Спортсмены привыкли, что приходится свои деньги вкладывать», – сказал Каминский.