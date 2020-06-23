«Тоттенхэм» – «Арсенал» – 1:1. Сон забил. Онлайн-трансляция, Обамеянг и Кейн играют

В 35-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Арсенал».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
35-й тур
- Дата проведения
- 12 июля, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 16 Ляказетт, 1:1 – 19 Сон Хын Мин.
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дэвис, Санчес, Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.
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Арсенал –
Мартинес, Бельерин, Давид Луиз, Мустафи, Тирни, Себальос, Джака, Пепе, Колашинац, Ляказетт, Обамеянг.
- Предупреждение:
- Ло Чельсо (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.