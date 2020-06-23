«Тоттенхэм» – «Арсенал» – 1:1. Сон забил. Онлайн-трансляция, Обамеянг и Кейн играют

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Sports.ru Футбол

В 35-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Арсенал».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Чемпионат Англии

35-й тур

Тоттенхэм – Арсенал 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
12 июля, 18.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Ляказетт, 1:1 – 19 Сон Хын Мин.
ТоттенхэмЛьорис, Орье, Алдервейрелд, Дэвис, Санчес, Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.
АрсеналМартинес, Бельерин, Давид Луиз, Мустафи, Тирни, Себальос, Джака, Пепе, Колашинац, Ляказетт, Обамеянг.
Предупреждение:
Ло Чельсо (16).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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