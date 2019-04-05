«Русская пятерка». Овечкин показал фото с соотечественниками из «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал новую фотографию инстаграме.
На фото присутствуют российские хоккеисты, выступающие в «Кэпиталс»: форварды Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, голкипер Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов.
«Русская пятерка», – написал Овечкин под фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, тренировочные лагеря НХЛ откроются 13 июля.
Квалификационные игры Кубка Стэнли в рамках четвертого этапа начнутся 1 августа.
«Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампой» и «Филадельфией» в круговом турнире, чтобы определить порядок посева в первом раунде.
Первый матч команда проведет 3 августа против «Лайтнинг».