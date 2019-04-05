«Русская пятерка». Овечкин показал фото с соотечественниками из «Вашингтона»

Капитан опубликовал новую фотографию инстаграме.

На фото присутствуют российские хоккеисты, выступающие в «Кэпиталс»: форварды и , голкипер Илья Самсонов и защитник .

«Русская пятерка», – написал Овечкин под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram RUSSIAN 5 💪❤️ Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 11 Июл 2020 в 7:21 PDT

Напомним, тренировочные лагеря НХЛ откроются 13 июля.

Квалификационные игры Кубка Стэнли в рамках четвертого этапа начнутся 1 августа.

«Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампой» и «Филадельфией» в круговом турнире, чтобы определить порядок посева в первом раунде.

Первый матч команда проведет 3 августа против «Лайтнинг».