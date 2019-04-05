«Русская пятерка». Овечкин показал фото с соотечественниками из «Вашингтона»

Теги Вашингтон Илья Ковальчук Александр Овечкин фото НХЛ Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов соцсети Илья Самсонов Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал новую фотографию инстаграме.

На фото присутствуют российские хоккеисты, выступающие в «Кэпиталс»: форварды Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, голкипер Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов.

«Русская пятерка», – написал Овечкин под фото.

 
 
 
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RUSSIAN 5 💪❤️

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Напомним, тренировочные лагеря НХЛ откроются 13 июля.

Квалификационные игры Кубка Стэнли в рамках четвертого этапа начнутся 1 августа.

«Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампой» и «Филадельфией» в круговом турнире, чтобы определить порядок посева в первом раунде.

Первый матч команда проведет 3 августа против «Лайтнинг».

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