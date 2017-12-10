Более 90 британских спортсменов накануне Олимпиады-2012 принимали экспериментальный препарат, разработанный для спецназа США (Mail on Sunday)

Спортсмены олимпийской сборной Великобритании принимали экспериментальный препарат, разработанный для солдат армии США, накануне Лондона-2012, сообщает The Mail on Sunday.

Согласно расследованию издания, проект проводило UK Sport – государственное агентство Великобритании, отвечающее за инвестиции в олимпийский и паралимпийский спорт. На него было потрачено несколько сотен тысяч фунтов из бюджета страны.

На спортсменах проверяли новое вещество, призванное улучшить показатели. UK Sport подготовил документы для освобождения от ответственности, атлеты подписывали согласие на неразглашение информации об участии в эксперименте.

Документы, обнаруженные в ходе расследования, показывают, что 91 спортсмен топ-уровня из восьми олимпийских видов спорта получил энергетический напиток брэнда DeltaG. В нем содержалась синтетическая версия кетонов. Природная версия этой кислоты синтезируется в печени и повышает выносливость.

Изначально вещество было разработано ученым Оксфордского университета при поддержке Министерства обороны США для американского спецназа, чтобы солдаты могли дольше обходиться без еды в тылу врага.

В документе, который подписывали спортсмены, говорилось: «UK Sport не гарантирует, не обещает и не утверждает, что использование кетонов полностью соответствует требованиям международного антидопингового кодекса, поэтому снимает с себя ответственность за использование препарата».

Таким образом, при проблемах со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вина возлагалась бы на спортсмена.

UK Sport подавало запрос в WADA и Антидопинговое агентство Великобритании, где ответили, что кетоны на данный момент не включены в список запрещенных веществ, но оставляет за собой право пересмотреть позицию.

Спортсмены также подписывали бумаги о том, что UK Sport не несет ответственность за побочные эффекты в ходе эксперимента.

Более 40% атлетов испытывали побочные эффекты, в том числе рвоту и желудочно-кишечные расстройства. 28 спортсменов по этим причинам прекратили участие в эксперименте, еще 24 человека завершили участие, так как не видели эффекта от препарата.

Среди спортсменов, участвовавших в исследованиях, были представители легкой атлетики, велоспорта, плавания и других видов на выносливость.

С 2018 DeltaG продается на рынке как пищевая добавка.