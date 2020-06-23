Клопп о планах: «Четыре года в «Ливерпуле». После этого хочу год ничего не делать»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о своих планах на будущее.

«Я определенно вернусь жить в Германию по завершении карьеры. Вероятнее всего – в Майнц (с 1990 по 2001 год Клопп играл за «Майнц», с 2001 по 2008 год тренировал эту команду – Sports.ru).

Также немецкий специалист рассказал о карьерных планах.

«Четыре года в «Ливерпуле». После этого [хочу] ничего не делать в течение года. Буду делать то, что хочу, что хотел сделать. Может, [тренировать] клуб, сборную, или вообще ничего не буду делать.

Но за пять лет в мире все может измениться», – сказал Клопп.

53-летний тренер работает в с 2015 года. Он выиграл с командой Лигу чемпионов и первый для «красных» чемпионский титул в Англии за 30 лет.

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