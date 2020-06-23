Кикнадзе показал средний палец болельщику «Локомотива» и признал, что «погорячился»

Генеральный директор провел беседу с болельщиками после матча с 28-го тура РПЛ «Уфой» (1:1).

В ходе общения он рассказал об инциденте с одним из фанатов – показал ему средний палец.

– Появилась информация, что сегодня вам с трибун что-то крикнули, а вы показали нецензурный жест.

– Что значит нецензурный?

– Ну, неприличный жест – средний палец. Это правда?

– Правда.

– Вам не нравится, что болельщики уходят с 20-й минуты, а сами показываете такие жесты?

– Я погорячился.

– Это неправильно.

– Согласен с вами, но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах.

– Там не было мата.

– Значит, вы просто не услышали, слава богу, – сказал Кикнадзе.

Кикнадзе – фанатам про Семина: «Для меня Палыч не враг. Если хотите бесконечно ходить по мозолям – я против»