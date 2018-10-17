Петр Ян: «Не знаю, как назвать Сехудо. Проститутка, что ли»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Петр Ян натив Бокс/MMA/UFC

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал оскорбительные слова в свой адрес со стороны экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо

«Это очередное... Не знаю, как назвать его. Проститутка, что ли. Выскочит сейчас, то убежал, то опять выскочил.

Пусть говорят, что хотят. Сегодня мое время, мой день, и я не обращаю внимание. Я подерусь с любым, кого мне дадут», – рассказал Ян.

На UFC 251 Ян нокаутировал в пятом раунде экс-чемпиона UFC Жозе Альдо. Сехудо объявил о завершении карьеры после турнира UFC 249.  

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