«Локомотив» не побеждает 4 матча подряд. Следующая игра – с ЦСКА

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 28-го тура .

Безвыигрышная серия московского клуба достигла 4 матчей. Ранее «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), «Сочи» (0:0) и «Крыльями Советов» (1:1).

Команда Марко Николича набрала 51 очко в 28 турах чемпионата России и идет на 2-м месте в таблице.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с ЦСКА, который располагается на 3-й строчке с 46 очками. У команды Виктора Гончаренко есть одна игра в запасе – в случае победы ЦСКА над «Рубином» отрыв от 3-го места сократится до 2 баллов.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры между «Локо» и «Уфой».

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