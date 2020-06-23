Фарфан в первом матче в «Локо» за 14 месяцев забил «Уфе»

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Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вышел на замену в матче РПЛ с «Уфой» (1:1).

35-летний игрок пропустил больше года из-за травмы. Последний матч за «Локомотив» перуанец провел 4 мая 2019 года – тогда команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

После той игры Фарфан провел еще несколько матчей за сборную Перу. Последний из них – 22 июня 2019 года, в нем форвард получил серьезную травму колена.

Фарфан сегодня вышел на замену на 70-й минуте, а на 81-й забил гол. Это его первый мяч за клуб с апреля 2019 года.

Sports.ru проводил текстовую трансляцию матча.

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