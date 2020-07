Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд в первом матче во главе «Монреаля», почтив память Джорджа Флойда

Главный тренер клуба МЛС преклонил колено в знак протеста против расовой дискриминации и в память об убитом афроамериканце .

Это произошло в начале матча против (0:1), ставшего для него первым во главе канадского клуба.

После смерти Флойда во многих городах США начались демонстрации протеста против расизма, сопровождающиеся беспорядками.

Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием в течение 8 минут 46 секунд. Флойд после этого умер в больнице.

Анри встал на одно колено сразу после стартового свистка и простоял так 8 минут 46 секунд, почтив тем самым память Флойда.

Весь мир (и особенно спорт) сейчас стоит на колене. Жест Каперника сначала расколол США надвое, а затем стал символом протеста

Вы считаете Джорджа Флойда рецидивистом, а вот братаны гордятся его успехами в спорте

✊🏽✊🏾✊🏿@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T