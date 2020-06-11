Анри о BLM: «Люди показывают, что начинают понимать нашу боль»

Бывший нападающий и «Барселоны» высказался о движении Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение» – прим. Sports.ru).

«Я думаю, мы все знаем, что жизни чернокожих имеют значение.

Мы говорили об этом. Все делают это и показывают, что начинают понимать нашу боль», – сказал Анри.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда