Булыкин о призыве Акинфеева голосовать по поправкам: «Неожиданно, что на Игоря все накинулись после проявления гражданской позиции»

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о призыве вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

– Акинфеев сразу же после дерби обратился к гражданам России с призывом прийти на голосование по поправкам в Конституцию. Это, на ваш взгляд, нормально?

– Не вижу никаких проблем. Для меня было неожиданностью, что на Игоря все накинулись после того, как он проявил свою гражданскую позицию. Он призвал проголосовать – это важно в современных реалиях. А кто как голосует – «за» или «против» – выбор каждого человека.

Депутат Игорь Лебедев жестко высказался по этому поводу. Думаю, это из-за того, что у Акинфеева большая армия болельщиков, способная затмить многих депутатов.

А вообще футболисты очень добрые и доверчивые люди, которые редко сталкиваются с политикой. Потому в основном просто доверяют своим народным избранникам в вопросах законотворчества, – сказал Булыкин.

По данным ЦИК, поправки к Конституции поддержали почти 78% проголосовавших, явка составила около 65%.

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