Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Зенит», игра «Спартака» без ВАР, «Локо» – «Сочи» обслужит Матюнин

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура российской Премьер-лиги.

4 июля (суббота)

«Динамо» – «Арсенал»

Судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Алексей Еськов, АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Тамбов»

Судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья – Антон Анопа; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов» – «Ростов»

Судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Сочи»

Судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Михаил Вилков, АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Владимир Енютин.

«Ахмат» – ЦСКА

Судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Станислав Васильев, AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Николай Левников.

5 июля (воскресенье)

«Уфа» – «Урал»

Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Николай Еремин; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Николай Иванов.

«Рубин» – «Оренбург»

Судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Сухой, АВАР- Антон Аверьянов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Зенит»

Судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Сергей Иванов; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.

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