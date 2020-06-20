Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Зенит», игра «Спартака» без ВАР, «Локо» – «Сочи» обслужит Матюнин

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура российской Премьер-лиги.
4 июля (суббота)
«Динамо» – «Арсенал»
Судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Алексей Еськов, АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Тамбов»
Судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья – Антон Анопа; инспектор – Сергей Зуев.
«Крылья Советов» – «Ростов»
Судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Сочи»
Судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Михаил Вилков, АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Владимир Енютин.
«Ахмат» – ЦСКА
Судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Станислав Васильев, AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Николай Левников.
5 июля (воскресенье)
«Уфа» – «Урал»
Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Николай Еремин; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Николай Иванов.
«Рубин» – «Оренбург»
Судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Сухой, АВАР- Антон Аверьянов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Краснодар» – «Зенит»
Судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Сергей Иванов; ВАР – Евгений Турбин, АВАР – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.