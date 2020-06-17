Алаба и Кулибали – среди трансферных целей Гвардиолы. Он хочет начать перестройку в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намерен провести перестройку в команде.
Как сообщает The Guardian, в список целей Гвардиолы входят защитник «Баварии» Давид Алаба и защитник «Наполи» Калиду Кулибали.
В игре 28-летнего австрийца Гвардиолу привлекает то, что он способен играть и на левом фланге обороны, и в центре защиты. Это те две зоны, которые хотел бы укрепить тренер.
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» хотел приобрести Алабу в рамках сделки по переходу хавбека Лероя Сане в «Баварию», однако мюнхенский клуб отверг такой вариант.
Сане ехал в «Ман Сити» к Гвардиоле, а теперь из-за него же уходит в «Баварию». Почему так?