Алаба и Кулибали – среди трансферных целей Гвардиолы. Он хочет начать перестройку в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» намерен провести перестройку в команде.

Как сообщает The Guardian, в список целей Гвардиолы входят защитник «Баварии» и защитник .

В игре 28-летнего австрийца Гвардиолу привлекает то, что он способен играть и на левом фланге обороны, и в центре защиты. Это те две зоны, которые хотел бы укрепить тренер.

Ранее сообщалось, что хотел приобрести Алабу в рамках сделки по переходу хавбека Лероя Сане в «Баварию», однако мюнхенский клуб отверг такой вариант.

Сане ехал в «Ман Сити» к Гвардиоле, а теперь из-за него же уходит в «Баварию». Почему так?