🤯 «Манчестер Сити» сокрушил «Ливерпуль» (4:0) в первом матче после после чемпионства «красных»

Уже ставший чемпионом Англии «Ливерпуль» в гостях крупно проиграл «Манчестер Сити» в 32-м туре АПЛ (0:4).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Юргена Клоппа потерпела второе поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.
«Сити» идет вторым в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на 20 очков.
- Дата проведения
- 2 июля, 22.15, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 25, пенальти де Брюйне, 2:0 – 35 Стерлинг, 3:0 – 45 Фоден, 4:0 – 66, автогол Окслейд-Чемберлен.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 73), Эрик Гарсия, Менди, Лапорт (Отаменди, 79), Фоден, Гюндоган, де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг (Бернарду Силва, 79), Габриэл Жезус (Марез, 58).
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Ливерпуль –
Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), Вейналдум (Кейта, 62), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Минамино, 85), Фирмино (Ориги, 62), Салах.