🤯 «Манчестер Сити» сокрушил «Ливерпуль» (4:0) в первом матче после после чемпионства «красных»

Уже ставший чемпионом Англии в гостях крупно проиграл в 32-м туре (0:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Юргена Клоппа потерпела второе поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

«Сити» идет вторым в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на 20 очков.

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