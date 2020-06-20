🤯 «Манчестер Сити» сокрушил «Ливерпуль» (4:0) в первом матче после после чемпионства «красных»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Sports.ru Пеп Гвардиола Футбол

Уже ставший чемпионом Англии «Ливерпуль» в гостях крупно проиграл «Манчестер Сити» в 32-м туре АПЛ (0:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Юргена Клоппа потерпела второе поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

«Сити» идет вторым в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на 20 очков.

Манчестер Сити – Ливерпуль 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
2 июля, 22.15, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25, пенальти де Брюйне, 2:0 – 35 Стерлинг, 3:0 – 45 Фоден, 4:0 – 66, автогол Окслейд-Чемберлен.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 73), Эрик Гарсия, Менди, Лапорт (Отаменди, 79), Фоден, Гюндоган, де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг (Бернарду Силва, 79), Габриэл Жезус (Марез, 58).
ЛиверпульАлиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), Вейналдум (Кейта, 62), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Минамино, 85), Фирмино (Ориги, 62), Салах.
Предупреждения:
Гомес (24), Менди (41), Уокер (56), Хендерсон (90).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья