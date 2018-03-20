Прокуратура потребовала, чтобы Бензема предстал перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

Форвард может предстать перед судом по делу о шантаже полузащитника видеозаписью интимного характера.

Прокуратура Версаля в четверг, 2 июля, потребовала, чтобы 32-летний форвард предстал перед судом за «соучастие в попытке шантажа».

История началась в 2015 году. Следствие подозревает Бензема в том, что он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Кроме того, прокуратура потребовала, чтобы перед судом предстали еще четыре подозреваемых по делу. , который ранее проходил как подозреваемый, нет в этом списке.

Напомним, Бензема был исключен из сборной Франции из-за этой истории, он пропустил Евро-2016 и ЧМ-2018.

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