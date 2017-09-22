Джокович сдал повторный тест на коронавирус. Результат отрицательный (Sportklub)

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал второй тест на коронавирус, его результат отрицательный. Повторный тест его жены Елены также отрицательный.

Напомним, на прошлой неделе оба сдали положительные тесты после хорватского этапа Adria Tour, ставшего очагом коронавируса.

17-кратный чемпион «Больших шлемов» и его жена, болезнь которых протекала бессимптомно, провели эти десять дней в самоизоляции.

У Джоковича – коронавирус. Он выступал против вакцин, рекламировал шарлатана и провел турнир, ставший очагом заражения