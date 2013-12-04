«Барселона» объявила о назначении Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера.
Контракт с 44-летним литовским специалистом рассчитан до 2023 года.
Тренерская карьера Ясикявичюса началась в 2014 году, когда он стал ассистентом в «Жальгирисе». В 2016-м экс-разыгрывающий стал главным тренером.
С «Жальгирисом» Ясикявичюс выиграл пять чемпионских титулов в Литве и выводил команду в «Финал четырех» Евролиги.
После поражения от «Басконии» в финале АСВ «Барселона» отправила в отставку Светислава Пешича.
Ясикявичюс провел в испанском гранде четыре сезона в качестве игрока.
«Жальгирис» выиграл Евролигу лишь один раз. Помог Шабтай Калманович, бизнесмен, шпион и бандит
💙❤️ pic.twitter.com/OxBCHL8y76— Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2020