Шарунас Ясикявичюс возглавил «Барселону»

объявила о назначении на пост главного тренера.

Контракт с 44-летним литовским специалистом рассчитан до 2023 года.

Тренерская карьера Ясикявичюса началась в 2014 году, когда он стал ассистентом в «Жальгирисе». В 2016-м экс-разыгрывающий стал главным тренером.

С «Жальгирисом» Ясикявичюс выиграл пять чемпионских титулов в Литве и выводил команду в «Финал четырех» Евролиги.

После поражения от «Басконии» в финале АСВ «Барселона» отправила в отставку Светислава Пешича.

Ясикявичюс провел в испанском гранде четыре сезона в качестве игрока.

«Жальгирис» выиграл Евролигу лишь один раз. Помог Шабтай Калманович, бизнесмен, шпион и бандит