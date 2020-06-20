«8 минут от фола до пенальти – неприемлемо для профессионального футбола. Я недоволен». Кашшаи о матче «Ростов» – «Краснодар»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подвел итоги матча 25-го тура между и «Краснодаром» (1:1).

«По моему мнению, до 90-й минуты матч шел в обычном режиме, работа судьи (Виталия Мешкова – прим. Sports.ru) была хорошей.

Эпизод на 91-й минуте, 93 номер «Краснодара» ( – прим. Sports.ru) нарушил правила – безрассудное поведение . По моему мнению, это было нарушение.

Единственный вопрос – стоило ли вмешиваться ВАР. Обсудил момент с судьями, мы говорили много, но мы увидели нарушение после нескольких повторов, вначале оно не было очевидным.

Если рука [Кайо] в неестественном положении и увеличивает площадь тела, это нарушение. ВАР вмешался, это хорошее и правильное решение судьи.

Но единственный вопрос – мы не очень рады тому, сколько времени это заняло. От момента с игры рукой до пенальти прошло более 8 минут, это неприемлемо в профессиональном футболе.

Это сложный момент, было сложно понять, было ли нарушение и после того, как прошла проверка первый раз, началась вторая – на предмет офсайда. В целом я недоволен тем, сколько времени прошло», – заявил Кашшаи.

«Ростов» и «Краснодар» играли 111 минут. Все из-за ооочень долгого ВАР: спорили о пенальти за руку Кайо