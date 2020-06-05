«Сочи» должен заплатить 25 млн рублей за участие Кокорина в матче с «Зенитом» («СЭ»)

Стало известно, сколько «Сочи» должен заплатить за участие арендованного у нападающего в матче между командами.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Сочи» должен заплатить «Зениту» 25 миллионов рублей.

Это в 2,5 раза больше суммы, которую тульский «Арсенал» должен был заплатить за участие Артема Дзюбы в матче с петербуржцами весной 2018 года.

В «Сочи» еще не приняли окончательного решения по вопросу участия Кокорина в этой игре. Решение будет после матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

По информации Metaratings.ru, речь идет о 40 миллионах рублей. Такая сумма – 500 тысяч евро – прописана в арендном соглашении между «Сочи» и «Зенитом», рассчитанном до фактического завершения сезона.

Кокорин провел за 7 матчей в , забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.

У Кокорина кожаная маска за 30 тысяч рублей. От вирусов не спасает, производитель рекомендует носить ее вместе с медицинской