ВФЛА не выплатила World Athletics в срок штраф в 5 млн долларов. Российские спортсмены, скорее всего, лишатся нейтрального статуса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила World Athletics штраф в установленный срок.

Федерация должна была заплатить 5 миллионов долларов до 1 июля.

«На сегодняшний день, 2 июля, штраф в World Athletics не выплачен. Денежных средств у ВФЛА на выплату штрафа нет», – рассказала пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на 5 миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко.

В случае невыплаты до 1 июля включительно размер штрафа должен увеличиться вдвое, а российские легкоатлеты с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

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