Бутырская о посте Загитовой про голосование: «Может, ей заплатили? Такие вещи нельзя распространять и агитировать»

Чемпионка мира по фигурному катанию предположила, что заплатили за пост в инстаграме с призывом пойти на голосование по поправкам в Конституцию.

«У Алины много подписчиков, и конечно, этим можно воспользоваться! Может, ее кто-то попросил это сделать! Может, даже заплатили деньги?

Если же я что-то делаю, то никогда не афиширую это. Такие вещи нельзя распространять и агитировать. Каждый человек должен решать сам!

По голосованию у меня есть свое мнение, и я его держу при себе. Хочу сказать, что я никого не осуждаю, потому что каждый человек вправе делать то, что он хочет.

У меня же другой взгляд. Мы все решаем в семье, поговорить можем о чем угодно. Но мы это не выносим в общественность! У человека должно быть свое мнение.

Моя дочь увлекается одним приложением. И я всегда говорю ей, что ты должна быть личностью, а не подстраиваться под другие мнения.

Да, нужно прислушиваться, но нужно разделять правильные и неправильные вещи. Думаю, все эти ролики имеют под собой финансовую составляющую. Представьте, сколько у них подписчиков, просмотров…

Да, пойти нужно! Активность нужна! И да, надеюсь, каждый голос имеет значение!» – рассказала Бутырская.

Я мечтаю, чтобы наши спортсмены отреклись от политики и не занимались агитацией, закрывая комментарии в инстаграме

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