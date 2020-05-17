Дюгарри о Гризманне: «Он боится парня ростом 1,5 метра и наполовину аутиста?» Кристоф извинился за эти слова

Бывший игрок сборной Франции и «Барселоны» Кристоф Дюгарри высказался о взаимоотношениях форвардов и .

«Чего боится Гризманн? Парня ростом 1,5 метра и наполовину аутиста?

Он уже должен показать, что у него есть яйца. Если Антуана что-то не устраивает, то он должен прямо заявлять об этом. Уже год, как говорят, что у них есть проблемы с Месси», – заявил Дюгарри в шоу Team Duga на RMC Sport.

Впоследствии 48-летний француз извинился за свои высказывания.

«Я никогда не хотел насмехаться над людьми с аутистическими расстройствами, это не входило в мои планы. Я извиняюсь перед людьми, которых затронули мои слова», – написал Дюгарри в твиттере.

Он также пообещал принести извинения в новом выпуске своей передачи.

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