Дочь владельца «Валенсии»: «Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим. Фанаты что, не понимают?»

Теги Валенсия Ла Лига болельщики Питер Лим соцсети Футбол

Ким Лим, дочь владельца «Валенсии» Питера Лима, ответила на претензии болельщиков клуба.

29 июня Альберт Селадес был уволен с поста тренера валенсийской команды. Эта отставка стала шестой в клубе с момента покупки Лимом «Валенсии» в 2014 году.

«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. 

Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может что-то говорить об этом», – заявила Ким в сторис инстаграма.

Позже этот пост был удален из профиля девушки.

После 33 туров «Валенсия» идет на 9-м месте в Ла Лиге с 46 очками.

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