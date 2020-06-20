Дочь владельца «Валенсии»: «Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим. Фанаты что, не понимают?»

Ким Лим, дочь владельца «Валенсии» Питера Лима, ответила на претензии болельщиков клуба.
29 июня Альберт Селадес был уволен с поста тренера валенсийской команды. Эта отставка стала шестой в клубе с момента покупки Лимом «Валенсии» в 2014 году.
«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью.
Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может что-то говорить об этом», – заявила Ким в сторис инстаграма.
Позже этот пост был удален из профиля девушки.
После 33 туров «Валенсия» идет на 9-м месте в Ла Лиге с 46 очками.