Дочь владельца «Валенсии»: «Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим. Фанаты что, не понимают?»

Ким Лим, дочь владельца «Валенсии» , ответила на претензии болельщиков клуба.

29 июня Альберт Селадес был уволен с поста тренера валенсийской команды. Эта отставка стала шестой в клубе с момента покупки Лимом «Валенсии» в 2014 году.

«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью.

Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может что-то говорить об этом», – заявила Ким в сторис инстаграма.

Позже этот пост был удален из профиля девушки.

После 33 туров идет на 9-м месте в Ла Лиге с 46 очками.