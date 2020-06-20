«Реал» оторвался от «Барсы» на 4 очка, обыграв «Хетафе» (1:0). Рамос реализовал пенальти на 79-й минуте

Теги Реал Мадрид Хетафе Серхио Рамос Ла Лига Зинедин Зидан Sports.ru Футбол

В 33-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» обыграл «Хетафе».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол на 79-й минуте забил капитан мадридской команды Серхио Рамос, реализовавший пенальти.

«Сливочные» оторвались на четыре очка от идущей второй «Барселоны».

Реал Мадрид – Хетафе 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
2 июля, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 79, пенальти Рамос.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан (Милитао, 33), Рамос, Менди, Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Бензема (Мариано Диас, 90), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63).
ХетафеСория, Суарес (Джейсон, 75), Джене, Эчейта, Оливера, Ньом, Максимович, Тимор (Фажр, 84), Кукурелья (Дуро, 69), Арамбарри (Анхель Родригес, 84), Мата (Молина, 75).
Предупреждения:
Тимор (1), Карвахаль (15), Рамос (26), Модрич (45), Ньом (47), Милитао (47), Суарес (52), Мата (72), Арамбарри (83), Мариано Диас (90).

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