«Реал» оторвался от «Барсы» на 4 очка, обыграв «Хетафе» (1:0). Рамос реализовал пенальти на 79-й минуте

В 33-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» обыграл «Хетафе».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победный гол на 79-й минуте забил капитан мадридской команды Серхио Рамос, реализовавший пенальти.
«Сливочные» оторвались на четыре очка от идущей второй «Барселоны».
- Дата проведения
- 2 июля, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Гол:
- 1:0 – 79, пенальти Рамос.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан (Милитао, 33), Рамос, Менди, Модрич (Вальверде, 63), Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Бензема (Мариано Диас, 90), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63).
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Хетафе –
Сория, Суарес (Джейсон, 75), Джене, Эчейта, Оливера, Ньом, Максимович, Тимор (Фажр, 84), Кукурелья (Дуро, 69), Арамбарри (Анхель Родригес, 84), Мата (Молина, 75).