«Реал» оторвался от «Барсы» на 4 очка, обыграв «Хетафе» (1:0). Рамос реализовал пенальти на 79-й минуте

В 33-м туре Ла Лиги обыграл .

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победный гол на 79-й минуте забил капитан мадридской команды Серхио Рамос, реализовавший пенальти.

«Сливочные» оторвались на четыре очка от идущей второй «Барселоны».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги