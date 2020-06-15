Окружение Гризманна возмущено поведением «Барсы» и считает, что Месси может изменить ситуацию

Ситуация вокруг нападающего «Барселоны» остается сложной.

Как сообщает Le Parisien, на недавней встрече с Гризманном главный тренер «Барселоны» предупредил игрока, что в скором времени количество его времени на поле будет сокращено. Однако француз на ожидал такой резкой реализации этого намерения в матче против своей бывшей команды – в игре с «Атлетико» Гризманн появился на поле на 90-й минуте.

Гризманн не понял сложившейся ситуации на фоне меняющейся риторики Сетьена в прессе. Так, 15 июня тренер заявил: «Позиции Гризманна не подлежат обсуждению. Он важен для «Барселоны», а уже 29 июня Сетьен на вопрос об игровом времени Гризманна ответил: «На поле выходят только 11 человек».

Окружение игрока возмущено сложившейся ситуацией и считает, что демонстрирует полное неуважение к 29-летнему французу, обращаясь с ним, как с молодым футболистом.

Кроме того, Гризманну сложно взаимодействовать на поле с капитаном «Барсы» . С момента перехода в каталонский клуб Гризманн забил лишь три мяча с передач аргентинца, а Месси с пасов француза – дважды.

В окружении Гризманна считают, что Месси смог бы изменить ситуацию, если бы интегрировал партнера в обсуждение своих планов и будущего команды. При этом враждебности между игроками нет.

Последний полный матч за «Барселону» Гризманн провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против «Леганеса» (2:0). Затем он сыграл 14 минут в матче с «Севильей» (0:0), 65 минут в матче с «Атлетиком» (1:0) и 10 минут в игре против «Сельты» (2:2).

В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 32 матча в , забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

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