Кашшаи о недовольстве Федуна судейством матчей «Спартака» и ВАР: «Все ключевые решения арбитров были правильными»

Глава департамента судейства Виктор Кашшаи высказался о недовольстве владельца «Спартака» Леонида Федуна работой арбитров и системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

«Смотрел все матчи «Спартака», в них было вмешательство ВАР. Понимаю клуб, что там могут быть не всегда довольны решениями. Все ключевые решения арбитров были правильные. Были недочеты, мы будем работать над этим».

О том, нужна ли технология определения гола в РПЛ

«У меня нет информации о ее использовании в будущем, но любая технология, которая поможет судьям в принятии решения, нужна. Но финансовая часть [ее приобретения] – не мой вопрос.

По матчу «Спартак» – «Уфа» думаю, что там использован ВАР, система пригодилась, и было принято правильное решение», – заявил Кашшаи.

Напомним, Федун критиковал судейство и ВАР после матча 23-го тура с «Арсеналом» (3:2), а также после игры 24-го тура с «Уфой» (0:0).

Леонид Федун: «Казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил»

Федун о пенальти в ворота «Спартака»: «Что делает ВАР? Это за гранью добра и зла»