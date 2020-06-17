Уткин – Черчесову о поправках: «Посмотрите на детские школы. Вашему другу Агузарову некого будет продавать в Европы»

Журналист Василий Уткин обратился к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Среди попыток аналитического разбора матча «Спартак» – ЦСКА выделяются, конечно же, слова, сказанные Станиславом Черчесовым, который пришел на «Матч ТВ», чтобы после игры разобрать подробности ее действа.

Я позволю себе цитировать непосредственно по тексту. Разумеется, речь шла об ошибке вратаря Максименко, который является кандидатом в национальную сборную, возможно, на годы. Черчесов и сам бывший вратарь, да еще и тренер сборной, как кстати это получилось. Вот что говорит Черчесов: «То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчет. Главное не сам просчет, а как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается».

Давно известно, что из поправок Станислава Черчесова к русской азбуке, к лексикону тренеров тоже можно составить специальную черчесовскую Конституцию.

Дело в том, что за неделю до этого матча Станислав Саламович тоже выступил с обращением ко всем нам по поводу поправок. И вот, что я хочу сказать. Честно говоря, мне совершенно все равно, кто «за», а кто «против» – это личное дело каждого. Кто записывал это обращение – тоже несущественно, я сам могу в инстаграме записать и выложить, что угодно, посмотрят больше, чем Черчесова. Но я думаю, что имеет смысл оценивать действия каждого человека по тем критериям, которые он сам же и предлагает.

Таким образом, Станислав Черчесов – это человек, который внимательнейшим образом относится к словам. В своем спиче о голосовании за поправки он сказал, что ему кажется особенно важной поправка о том, что дети являются главной ценностью Российской Федерации.

Друзья мои, очень хорошо. Черчесов – профессиональный футбольный тренер. Буквально на прошлой неделе мы выпустили в эфир программу Screenlife, где рассказывали о судьбе персонажей сюжета , «КраСавы». Это было во Владивостоке, там детские тренеры давно уже живут на пожертвования родителей, в частности, да. Там гигантские деньги, которые были инвестированы в детскую школу, которая была частью футбольного клуба «Луч»... Эти деньги куда-то делись.

И вы знаете, там были долги. И детским тренерам заплатили по 123 рубля. Ну что сказать? Я думаю, что вот такое положение вещей, положение вещей в куче детских школ от Москвы до Петербурга. Это все знают. И Черчесов тоже это знает. И вот он находит в себе силы, тем не менее выбирает слова для того, чтобы сказать о том, что нужно еще больше открывать детских школ. Как будто с теми, что есть, мы хотя бы что-то можем предпринять.

Станислав Саламович, посмотрите, пожалуйста, эфир «КраСавы». Поинтересуйтесь, как там дела вообще во Владивостоке да и в любой другой детской школе. В конце концов вашему другу Агузарову больше некого будет продавать в Европы. Это тоже большая проблема, и мне кажется, она скажется на семейном бизнесе Агузарова. А вы же им желаете добра, как и все мы», – сказал Уткин.

Черчесов призвал голосовать по поправкам – считает, что они на пользу детскому спорту. Обнуление сроков Путина он тоже поддерживал

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