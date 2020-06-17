«МЮ» и «Ман Сити» делали запросы по Гризманну. «Барселона» не хочет его отпускать

не намерена продавать нападающего этим летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, и делали запрос по поводу Гризманна. При этом игроку нравится английская Премьер-лига.

Однако «Барселона» дала понять, что не намерена продавать француза, поскольку в клубе его считают важным игроком. Эту информацию подтверждает и Marca.

Также отмечается, что Гризманн не хочет уходить из «Барселоны» и не будет включен в какую-либо сделку этим летом. На следующей неделе агент Гризманна встретится с представителями «Барсы», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

«Барселона» хочет защитить Гризманна в сложившейся ситуации и надеется, что эти трудности не заставят его сдаться.

Последний полный матч за «Барселону» Гризманн провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против «Леганеса» (2:0). Затем он сыграл 14 минут в матче с «Севильей» (0:0), 65 минут в матче с «Атлетиком» (1:0) и 10 минут в игре против «Сельты» (2:2). В матче против «Атлетико» француз вышел на поле на 90-й минуте.

В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 32 матча в , забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

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