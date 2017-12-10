Организация объединенных наций (ООН) призвала отменить ограничения по природному уровню тестостерона у легкоатлеток.

Согласно новым правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

В докладе ООН сообщается, что нет никаких научных подтверждений того, что спортсменки с повышенным уровнем тестостерона имеют преимущество в спорте. К тому же ограничения введены только для женского спорта, мужчин оно не касается.

Также ООН считает, что правило заставляет спортсменок применять «неэтичную медицинскую практику и необязательные медицинские процедуры».

Организация уверена, что эти правила стереотипные, дискриминирующие и заставляют судить женское тело на основе субъективных понятий о женственности и расовых стереотипах.

ООН призвала и Международный олимпийский комитет ( ) «проводить в сотрудничестве со спортсменами общественные просветительские кампании по противодействию гендерно-стереотипным и расистским взглядам с целью устранения негативных и стереотипных представлений о женщинах и девушках-спортсменках в средствах массовой информации, в том числе о соответствующих нормах женственности».

Из-за этих правил двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня пропустила чемпионат мира-2019 в Дохе. В июне 2020-го у Семени и ее супруги Виолет Рассебоя родилась дочка.

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