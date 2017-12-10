Мария Ласицкене: «Не исключаю уход из сборной России. Устала от беспредела, творящегося последние пять лет»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту заявила, что может покинуть сборную России.

Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) не смогла в срок выплатить штраф в . Из-за этого, скорее всего, российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным статусом.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной.

Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», – сказала Ласицкене.

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