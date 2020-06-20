«Тоттенхэм» при Моуринью одержал одну победу в последних 9 матчах

«Тоттенхэм» проиграл «Шеффилд Юнайтед» (1:3) в матче 32-го тура АПЛ.
Команда Жозе Моуринью в последних девяти матчах во всех турнирах одержала одну победу, обыграв «Вест Хэм» (2:0).
«Шпоры» идут на 9-м месте в чемпионате Англии, набрав 45 очков.
- Дата проведения
- 2 июля, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
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Шеффилд Юнайтед –
Хендерсон, Болдок, Иган, Робинсон, Стивенс, Осборн, Берге, Норвуд, Башем, Макголдрик (Муссе, 63), Макберни (Фримэн, 90).
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье (Ндомбеле, 71), Санчес, Дэвис (Вертонген, 81), Дайер, Лукас Моура, Сиссоко (Алли, 71), Бергвейн (Ламела, 56), Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Кейн.