«Тоттенхэм» при Моуринью одержал одну победу в последних 9 матчах

проиграл (1:3) в матче 32-го тура .

Команда Жозе Моуринью в последних девяти матчах во всех турнирах одержала одну победу, обыграв «Вест Хэм» (2:0).

«Шпоры» идут на 9-м месте в чемпионате Англии, набрав 45 очков.