«Тоттенхэм» при Моуринью одержал одну победу в последних 9 матчах

Теги Жозе Моуринью Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Шеффилд Юнайтед» (1:3) в матче 32-го тура АПЛ.

Команда Жозе Моуринью в последних девяти матчах во всех турнирах одержала одну победу, обыграв «Вест Хэм» (2:0).

«Шпоры» идут на 9-м месте в чемпионате Англии, набрав 45 очков.

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
2 июля, 20.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Берге, 2:0 – 69 Муссе, 3:0 – 84 Макберни, 3:1 – 90 Кейн.
Шеффилд ЮнайтедХендерсон, Болдок, Иган, Робинсон, Стивенс, Осборн, Берге, Норвуд, Башем, Макголдрик (Муссе, 63), Макберни (Фримэн, 90).
ТоттенхэмЛьорис, Орье (Ндомбеле, 71), Санчес, Дэвис (Вертонген, 81), Дайер, Лукас Моура, Сиссоко (Алли, 71), Бергвейн (Ламела, 56), Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения:
Норвуд (39), Макберни (89).

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья