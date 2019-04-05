«Мерседес» Анисина врезался в столб электропередач. Водитель скрылся с места аварии (Life Shot)

В поселке Козлово (Тверская область) произошло ДТП.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, «Мерседес» нападающего Михаила Анисина врезался в столб электропередач. Водитель скрылся с места аварии, оставив в багажнике хоккейные клюшки.
Отмечается, что никто не видел, кто был за рулем в момент аварии.
По словам жителей поселка, в этот день хоккеист приобрел алкоголь в местном магазине.
Семья Анисина сообщила полиции, что хоккеист уехал в Москву.
Анисин – обладатель Кубка Гагарина-2012 в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ он провел 382 матча и набрал 202 (106+96) балла.
Ранее 32-летний хоккеист подписал контракт с клубом «Гутс». Команда выступает во втором дивизионе чемпионата Швеции (четвертой по силе лиге страны).
Фото: телеграм-канал Life Shot.