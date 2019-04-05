«Мерседес» Анисина врезался в столб электропередач. Водитель скрылся с места аварии (Life Shot)

В поселке Козлово (Тверская область) произошло ДТП.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, «Мерседес» нападающего врезался в столб электропередач. Водитель скрылся с места аварии, оставив в багажнике хоккейные клюшки.

Отмечается, что никто не видел, кто был за рулем в момент аварии.

По словам жителей поселка, в этот день хоккеист приобрел алкоголь в местном магазине.

Семья Анисина сообщила полиции, что хоккеист уехал в Москву.

Анисин – обладатель Кубка Гагарина-2012 в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ он провел 382 матча и набрал 202 (106+96) балла.

Ранее 32-летний хоккеист подписал контракт с клубом «Гутс». Команда выступает во втором дивизионе чемпионата Швеции (четвертой по силе лиге страны).

Фото: телеграм-канал Life Shot.