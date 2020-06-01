«Реал» – лидер Ла Лиги, «Краснодар» одобрил перенос игры с «Динамо», Гончаренко может уйти из ЦСКА и другие новости утра

1. «Реал» стал лидером Ла Лиги. «Бланкос» в воскресенье взяли 3 очка в Басконии и сравнялись с «Барселоной», но опережают ее по очным встречам. Примечательно, что в другом матче Ла Лиги «Сельта» отгрузила 6 мячей «Алавесу». Смолов играл, но не забивал.

2. В Англии «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном», потеряв очки лишь 3-й раз в чемпионате, а «Челси» победил «Астон Виллу». Мане забыл встать на одно колено перед матчем и побежал в атаку.

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3. Матч «Краснодар» – «Динамо» отложили до 19 июля, поскольку игроки гостей заболели коронавирусом. Клуб Галицкого не заразился примером «Сочи» и дал согласие на перенос. «Динамо» поблагодарило «Краснодар».

4. В других матчах РПЛ «Уфа» победила «Тамбов», забив на 92-й минуте, а «Локомотив» взял верх над «Оренбургом», причем это была дебютная игра для тренера Николича. Центральной фигурой стал арбитр Васильев, рассыпавший целый ворох карточек. В одном из эпизодов судья отменил свое решение назначить пенальти, но игрок «Оренбурга» все равно был удален за фол в том моменте.

Фанаты «Локо» отдали должное покинувшему клуб Семину и ушли с трибун, а также вывесили баннер «Не того деда убрали». Что они хотели сказать этим тезисом?

5. В воскресенье появилась информация о том, что Гончаренко хочет покинуть ЦСКА, а руководство просит тренера остаться до конца сезона. Команду может возглавить Овчинников.

6. Подход российского футбола к коронавирусу может измениться. Обсуждается вопрос изоляции только тех игроков, у кого положительные тесты, «Динамо» выступает за поправки к регламенту в случае выявления коронавируса, глава Роспотребнадзора уже в курсе.

7. В Серии А «Интер» сократил отставание от «Ювентуса» до 6 очков, победив «Сампдорию», а «Аталанта» разнесла «Сассуоло», будто сезон и не прерывался.

8. Майкл Манн снимет фильм о семье Феррари и ее автомобильной компании, роль Энцо сыграет Хью Джекман.

9. У теннисиста Димитрова обнаружен коронавирус. В последние дни он контактировал с Рублевым, Джоковичем и Тимом.

10. Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон принял участие в массовой акции протеста против расизма в Лондоне.

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