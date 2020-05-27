💥 Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесли на 19 июля

Бюро исполкома утвердило перенос матча 23-го тура – «Динамо» на 19 июля.

Решение было принято на основании обращения РПЛ, оба клуба дали согласие на перенос игры.

«РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона и использовать дату полуфинала Олимп Кубка России (19 июля 2020 года) при согласии обоих участников матча.

Для создания равных условий участникам соревнований, в случае, если с подобной просьбой обратятся клубы, вышедшие в полуфинал Кубка России, РФС рассмотрит вариант с изменением формата розыгрыша Кубка и его проведением после окончания сезона РПЛ, но до 3 августа 2020 года», – говорится в заявлении союза.

Изначально игра должна была состояться сегодня в 20:00, но в «Динамо» случилась вспышка коронавируса, из-за чего клуб заперся на базе. Сообщалось о положительных тестах на коронавирус у игроков московского клуба Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе.

Напомним, ранее «Ростов» играл с «Сочи» (1:10) футболистами 2001-2004 годов рождения, поскольку основной состав был на карантине из коронавируса у шести игроков. «Сочи» отказался переносить встречу.

В АПЛ и Бундеслиге «Ростов» и «Динамо» играли бы основой – просто без заболевших. Но наш закон не для идеального мира