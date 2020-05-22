Гончаренко хочет покинуть ЦСКА. Руководство просит его остаться до конца сезона

Главный тренер хочет покинуть ЦСКА по собственному желанию.

Специалист сообщил об этом игрокам и написал заявление об уходе, сообщает «Чемпионат».

Руководство ЦСКА хочет уговорить Гончаренко остаться до конца сезона-2019/2020.

Вчера ЦСКА дома крупно проиграл «Зениту» (0:4) в рамках 23-го тура РПЛ. Московский клуб набрал 36 очков в 23 матчах сезона.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, до этого он работал в команде старшим тренером. Под его руководством ЦСКА взял Суперкубок России и дважды становился серебряным призером чемпионата страны.

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