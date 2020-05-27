Ротенберг о матче с «Ростовом»: «Думаю, любой клуб на месте «Сочи» тоже отказался бы от переноса»

Владелец и президент «Сочи» прокомментировал победу над (10:1) в 23-м туре РПЛ.

За донской клуб играли футболисты 2001-2004 годов рождения, поскольку основной состав ушел на карантин. отказался переносить матч.

«Никто же не говорит, а что произошло в «Ростове», где за 10 дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым.

Никто от этого не застрахован, но не надо перекладывать эту проблему на нас. Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в Премьер-лигу искать такие даты.

[В случае переноса] было бы непонятно, как бы мы выглядели в конце сезона, сколько бы у нас было травмированных. Нам же тоже надо подниматься по турнирной таблице, для нас каждая игра как финал.

Простому обывателю неизвестны все детали тренировочного процесса: восстановление, нагрузки, почему мы не играем на второй-третий день в календаре. Ему это все непонятно, кроме того, что приехали дети, над ними кто-то издевался в виде команды «Сочи», и так думать неправильно и глупо.

Люди реально не оценивают ситуацию, когда пишут такую грязь в интернете. Я понимаю, что у всех есть какие-то свои недовольства, им делать нечего, они комментируют то, чего не понимают, начинают издеваться над футболистами.

Сегодня они поливают грязью , проедутся по [Андрею] Мостовому, [Антону] Заболотному. Завтра эти люди выйдут за сборную, она займет призовое место благодаря им, и их будут боготворить», – сказал Ротенберг.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие