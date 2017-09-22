У Димитрова обнаружен коронавирус. В последние дни он контактировал с Рублевым, Джоковичем, Зверевым

Болгарин Григор Димитров объявил, что у него обнаружили коронавирус.

«Я хочу, чтобы все, кто находился со мной в контакте в последние дни, сдали анализы и приняли все необходимые меры. Мне очень жаль, что я мог нанести вред. Сейчас я дома, восстанавливаюсь. Спасибо за поддержку, и, пожалуйста, берегите себя и свое здоровье», – написал экс-третий номер рейтинга в инстаграме.

В эти выходные Димитров играл на выставочном турнире в Задаре, а в прошлые – в Белграде. Ни на одном из них между игроками – в числе которых были сам Джокович, , и – не соблюдалось соцдистанцирование и другие меры предосторожности. Участники обнимаются, жмут друг другу руки.

Перед турниром в Белграде Джокович пересекся с носителем коронавируса – баскетболистом Николой Янковичем.

Тима после участия в турнире в Белграде дважды тестировали, и оба раза результат был отрицательным.

Джокович пересекся с носителем коронавируса – а потом провел турнир в Белграде, где обнимался с Тимом, Зверевым и Димитровым