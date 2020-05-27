Валерий Карпин: «Куда делись эксперты и вирусологи, кричавшие про преступление «Ростова» против футбола?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал видеообращение в инстаграме.
Видеоролик тренер сопроводил подписью: «Ну иии???».
«Добрый день, если его можно назвать добрым. Не буду пока сейчас про наши футбольные власти и вот это все, что происходит.
У меня другой вопрос: а где все эти эксперты и вирусологи, которые кричали, орали про «Ростов», совершивший преступление против российского футбола. Куда они все делись? Где они все? Чего они сейчас-то молчат?» – сказал Карпин.
Бюро исполкома РФС сегодня утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля из-за коронавируса у игроков московского клуба.
Из-за аналогичной ситуации «Ростов» играл с «Сочи» футболистами 2001-2004 годов рождения, поскольку сочинцы отказались переносить матч.
Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен (привет, «Ростов»!). Это решение РФС, РПЛ больше ничем не управляет
В АПЛ и Бундеслиге «Ростов» и «Динамо» играли бы основой – просто без заболевших. Но наш закон не для идеального мира