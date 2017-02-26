Майкл Манн снимет фильм о «Феррари», Энцо сыграет Хью Джекман

Американский режиссер Майкл Манн, четырехкратный номинант на премию «Оскар», не оставляет попыток снять биографический фильм «Феррари» об основателе легендарной компании Энцо Феррари. Изначально съемки планировалось начать еще в 2015 году, однако из-за разного рода трудностей проект был заморожен на неопределенный срок.

Теперь же Манн готов представить сценарий фильма потенциальным инвесторам в Каннах. Роль Энцо Феррари Манн планирует отдать звезде Голливуда Хью Джекману. Съемки фильма намечены на 2021 год.

Фильм должен рассказать о событиях, которые произошли летом 1957 года. Тогда в гонке Mille Miglia погибли несколько человек, что привело к обвинениям в адрес Феррари. У самого Энцо в те времена начались размолвки с женой Лорой.

Первоисточником сценария фильма является книга Брока Йейтса : Человек и машина».

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