👑«Реал» возглавил Ла Лигу, победив «Сосьедад». У «Барселоны» тоже 65 очков

В 30-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Реала» (1:2).

Команда Зинедина Зидана догнала в турнирной таблице «Барселону». У обоих клубов по 65 очков, но «Реал» стал лидером, поскольку имеет преимущество за счет очных встреч (0:0, 2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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