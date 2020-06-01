👑«Реал» возглавил Ла Лигу, победив «Сосьедад». У «Барселоны» тоже 65 очков

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Sports.ru Футбол

В 30-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Реала» (1:2).

Команда Зинедина Зидана догнала в турнирной таблице «Барселону». У обоих клубов по 65 очков, но «Реал» стал лидером, поскольку имеет преимущество за счет очных встреч (0:0, 2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
21 июня, 23.00, «Реале Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 50, пенальти Рамос, 0:2 – 70 Бензема, 1:2 – 83 Мерино.
Реал СосьедадРемиро, Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль, Субельдия (Субименди, 80), Мерино, Порту, Эдегор (Лопес, 79), Ойарсабаль (Янузай, 60), Исак (Виллиан Жозе, 79).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос (Милитао, 60), Марсело (Менди, 89), Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос, Хамес (Асенсио, 78), Бензема (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор.
Предупреждения:
Субельдия (16), Каземиро (21), Горосабель (28), Льоренте (48), Модрич (90), Мерино (90).

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