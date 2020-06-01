👑«Реал» возглавил Ла Лигу, победив «Сосьедад». У «Барселоны» тоже 65 очков

В 30-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Реала» (1:2).
Команда Зинедина Зидана догнала в турнирной таблице «Барселону». У обоих клубов по 65 очков, но «Реал» стал лидером, поскольку имеет преимущество за счет очных встреч (0:0, 2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 21 июня, 23.00, «Реале Арена»
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль, Субельдия (Субименди, 80), Мерино, Порту, Эдегор (Лопес, 79), Ойарсабаль (Янузай, 60), Исак (Виллиан Жозе, 79).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос (Милитао, 60), Марсело (Менди, 89), Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос, Хамес (Асенсио, 78), Бензема (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор.