Юрген Клопп: «Один я ношу маску и перчатки на заправке в Англии. Чувствую себя инопланетянином»

Главный тренер сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Англии и Германии.

«В Германии без маски не пускают в магазин. В маске можно пойти в магазин или в ресторан, даже в парикмахерской нужна маска. Когда приезжаю на заправку ​​в Англии, я один ношу маску и перчатки. Чувствую себя инопланетянином, но я не перестану это делать, пока кто-то не скажет, что все кончено.

Я не голосовал за нынешнее правительство, это мое оправдание. Правительство выбирали другие люди, но проблема в том, что я получаю новости как из Германии, так и из Англии.

Понятия не имею о ситуации с пандемией в Италии или Франции, но точно знаю, как обстоят дела в Англии и Германии. Пришелец, посмотревший на эти две страны, подумал бы, что мы с разных планет.

Не знаю, почему мы ждали 15 июня, чтобы начать носить маски в закрытых помещениях, когда все другие страны начали так делать пять-шесть недель назад. Можно спорить о том, есть ли смысл в ношении масок, но во всех странах, начавших делать это раньше, число заболевших меньше, чем в Англии. Так и есть.

Знаю, что в Германии моя семья живет нормальной жизнью, которую невозможно представить здесь. Люди по-прежнему могут провести замечательный вечер в ресторане, нужно просто надеть маску, чтобы войти и выйти. Звучит не так сложно. В Германии не все идеально. Да, есть заболевшие и погибшие, но жизнь там совершенно другая», – сказал Клопп.