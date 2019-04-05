Павел Лысенков: «НХЛ возобновит сезон, несмотря на вирус. Играть будут в Ванкувере и Лас-Вегасе»

Журналист Павел Лысенков поделился информацией о возобновлении сезона .

«Подчеркну: это не официальная информация от лиги, а мой инсайд, очень приближенный к профсоюзу игроков NHLPA (ассоциация игроков НХЛ – Sports.ru). Вот что мне стало известно:

– Сезон НХЛ все равно возобновится, несмотря на эти вспышки. И пройдет в двух городах. Ванкувер примет команды Западной конференции, Лас-Вегас – там сыграют команды Востока, и там пройдут финалы конференций, а также финал Кубка Стэнли.

– 10 июля – открываются тренировочные лагеря клубов НХЛ.

– 24 июля – команды переезжают в город-хаб: Ванкувер или Лас-Вегас.

– Сборы у каждого клуба проходят шесть дней, во время которых состоятся по два товарищеских матча.

– 1 августа – стартует плей-офф .

– 5 октября – дата потенциально возможного седьмого матча финала Кубка Стэнли», – написал Лысенков.

Ранее в «Тампе» коронавирусом заразились три хоккеиста и два сотрудника, после чего стало известно, что также заболел форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.