Ротенберг про 10:1 с «Ростовом»: «Сочи» не мог не забивать столько мячей, сколько забил. У нас играют профессионалы»

Владелец и президент «Сочи» прокомментировал победу над (10:1) в 23-м туре РПЛ.

За донской клуб играли футболисты 2001-2004 годов рождения, поскольку основной состав ушел на карантин. отказался переносить матч.

«Эта грязь (критические высказывания в соцсетях после результата – прим. Sports.ru) на нас продолжает литься, и все молчат. И люди не могут оценить реалии вещей, которые представил «Ростов».

Их парни молодцы, дали бой, но мы не могли не забивать столько мячей, сколько забили, поскольку у нас играют профессионалы. Если бы мы жалели молодых, то те не поняли бы этого, так как когда ты борешься с более сильным соперником, то чем больше усилий он прикладывает, чтобы обыграть тебя, тем больше возможностей у тебя для прогресса».

Если сильный соперник будет играть с тобой в поддавки, то любой молодой парень, который вышел на матч Премьер-лиги, скажет, что его команда проиграла «Сочи» со счетом 0:1.

Все бы тогда сказали, что «Сочи» мертвый, не смог с таким бюджетом выиграть крупно у молодежи. Если бы мы проиграли, то было бы то же самое: тогда бы сказали, так вам и надо. Выиграли бы с разницей в 20 мячей, говорили бы точно так же, как и сейчас», – сказал президент «Сочи».

По словам Ротенберга, руководству «Ростова» следует всем объяснить причины заражения игроков. «Да, говорят, что с них не снимают ответственность, но мы-то причем здесь? Нам что, извиняться за это, мы обидели кого-то? Ребята вышли на поле и показали тот уровень футбола, который могли», – заявил Ротенберг.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие